Ultimissime Juve LIVE | Chiesa spinge per il ritorno Vlahovic brucia i tempi di recupero

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: Chiesa esercita pressioni per il ritorno in squadra, mentre Vlahovic accelera i tempi di recupero. Ecco le principali novità delle ultime ore riguardanti le questioni di formazione e infortuni dei bianconeri, con un focus sulle strategie e le prospettive future della rosa.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 gennaio 2026. Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Il via libera arriva se.. Ore 09.00 – Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Quando il Liverpool può dare il via libera alla cessione del suo attaccante Infortunio Vlahovic, bruciati i tempi di recupero? Può rientrare per quella partita! Cambiano i piani del club.

