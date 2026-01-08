Ultimissime Juve LIVE | Balzarini svela su Vlahovic Fissata la data del rientro di Gatti
Ecco le ultime notizie dalla Juventus: Balzarini ha condiviso aggiornamenti su Vlahovic, mentre è stata ufficializzata la data di rientro di Gatti. Resta aggiornato sulle novità della squadra in tempo reale con le informazioni più recenti provenienti dalla redazione di JuventusNews24.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 gennaio 2026. Infortunio Gatti, buone notizie per la Juventus di Spalletti: ecco quando tornerà a disposizione il difensore bianconero. Fissata la data. Ore 20.10 – Infortunio Gatti, buone notizie per la Juventus di Spalletti: ecco quando tornerà a disposizione il difensore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
