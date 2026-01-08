Ultimissime Inter LIVE | pagelle e moviola di Parma Inter 0 2
Segui le ultime novità in tempo reale con Inter News 24. In questa pagina trovi le pagelle e la moviola di Parma-Inter 0-2, analisi dettagliate e aggiornamenti sulla partita. Tutte le informazioni più importanti sulla squadra nerazzurra, presentate in modo chiaro e preciso, per restare sempre informato sugli sviluppi più recenti.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 8 GENNAIO. Pagelle Parma Inter, promosso Chivu nelle scelte: al top Akanji, Carlos e Dimarco! C’è una sola insufficienza Moviola Parma Inter, Dimarco tutto regolare: gol annullato a Bonny? Svelato il motivo Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 7 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Moviola Parma Inter LIVE, l’episodio chiave della sfida di Serie A
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria fondamentale sul Parma, le parole di Chivu
Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming.
Pagelle Parma-Inter 0-2: Akanji illegale, Esposito lotta - 5 – Sbaglia un facile colpo di testa sulla pennellata di Dimarco. passioneinter.com
PAGELLE PARMA-INTER 0-2: Akanji detta legge, Dimarco è decisivo. Sucic si è perso - Inter: da Acerbi a Lautaro e Pio Esposito ecco top e flop del match valevole per la 19esima giornata di Serie A ... interlive.it
Parma-Inter 0-2, pagelle: lampo Dimarco, Thuram letale, Akanji è un muro, Ondrejka pericoloso - Il difensore svizzero annulla Pellegrino, bene lo svedese del Parma ... sport.virgilio.it
Udinese-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A
Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora facebook
È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.