Ultimissime Inter LIVE | Frattesi salta il Napoli il motivo del gol annullato a Bonny
Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter, con particolare attenzione alla partita contro il Napoli. Oggi si discute del motivo dietro il gol annullato a Bonny e dell'assenza di Frattesi. In questa sezione troverai le notizie più recenti e dettagliate riguardanti la squadra nerazzurra, per rimanere sempre informato sugli sviluppi della stagione.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 8 GENNAIO. Frattesi salta anche Inter Napoli: prosegue il lavoro a parte del centrocampista nerazzurro Frattesi non sarà disponibile anche per il match casalingo contro il Napoli per un affaticamento all’adduttore Moratti scalda Inter Napoli: «Nerazzurri da primato, ma gli arbitri non sono all’altezza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Moviola Parma Inter, Dimarco tutto regolare: gol annullato a Bonny? Svelato il motivo
Leggi anche: Parma Inter 0-2: Thuram! Dopo il gol annullato a Bonny, raddoppia e chiude il match
Diretta live calciomercato 5 gennaio 2026, contatto Juve-Chiesa, Lucca-Benfica, Frattesi lascia l'Inter; Perché Frattesi non è convocato per Parma-Inter: mercato, scelta tecnica o è infortunato?; Calciomercato: blitz Juve per Chiesa. Intrigo Cancelo: sorpasso del Barcellona sull’Inter; Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi.
Calciomercato live: Castellanos ufficiale al West Ham, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - Calciomercato live, le trattative di oggi lunedì 5 gennaio 2026: La Lazio ha ufficialmente ceduto Castellanos al West Ham. ilmessaggero.it
Frattesi, il futuro è tutto da scrivere: il Galatasaray alza l'offerta, sullo sfondo resta la Juventus - Frattesi verso l'addio all'Inter apre al Galatasaray, ma sul giocatore resta l'interesse della Juventus, dove potrebbe ritrovare Spalletti ... sport.virgilio.it
Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi: scambio alla pari - Frattesi può finire al Galatasaray in uno scambio alla pari con Singo ... interlive.it
Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora - facebook.com facebook
È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.