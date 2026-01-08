Ultimissime Inter LIVE | Frattesi salta il Napoli il motivo del gol annullato a Bonny

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter, con particolare attenzione alla partita contro il Napoli. Oggi si discute del motivo dietro il gol annullato a Bonny e dell'assenza di Frattesi. In questa sezione troverai le notizie più recenti e dettagliate riguardanti la squadra nerazzurra, per rimanere sempre informato sugli sviluppi della stagione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 8 GENNAIO. Frattesi salta anche Inter Napoli: prosegue il lavoro a parte del centrocampista nerazzurro Frattesi non sarà disponibile anche per il match casalingo contro il Napoli per un affaticamento all’adduttore Moratti scalda Inter Napoli: «Nerazzurri da primato, ma gli arbitri non sono all’altezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

