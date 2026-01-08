Valentín Carboni è ufficialmente un nuovo giocatore del Racing Avellaneda. L’attaccante argentino ha firmato il contratto presso il Cilindro, ricevendo il benvenuto da figure di rilievo del club come Diego Milito e Sebastián Saja. Questa operazione segna un importante passo nel percorso del calciatore, che ora potrà contribuire alla crescita della squadra nel campionato argentino.

È arrivata anche l’ufficialità: Valentín Carboni è un nuovo giocatore del Racing Avellaneda. L’attaccante argentino ha messo la firma sul contratto al Cilindro, accolto da due figure simbolo del club come Diego Milito e Sebastián Saja. Completate le formalità, il classe 2005 partirà alla volta del Paraguay, dove raggiungerà la squadra per la pre-season agli ordini di Gustavo Costas. Grande l’entusiasmo del giovane talento, che ha raccontato le sue prime sensazioni ai canali ufficiali del Racing. Carboni ha definito questa opportunità “ enormemente entusiasmante fin dal primo momento ”, spiegando come il contatto diretto con Milito e la presentazione dettagliata del progetto abbiano avuto un peso decisivo nella scelta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

LLEGÓ VALENTIN CARBONI AL PAÍS - LA COMU DE #RACING CLUB

UFFICIALE - Valentin #Carboni ha firmato col #Racing Avellaneda sotto lo sguardo di #Milito: "Non resta che iniziare" x.com

UFFICIALE - Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Racing Avellaneda: prestito per un anno, senza alcuna opzione - facebook.com facebook