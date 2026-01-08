Udinese-Pisa ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra Udinese e Pisa, valido per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un confronto importante per entrambe le squadre. I friulani mirano a mantenere il buon momento, mentre i toscani cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e disponibili anche in streaming, offrendo così un’opportunità di seguire l’evento in modo semplice e accessibile.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani vogliono dare continuità ai loro recenti risultati positivi contro i toscani in difficoltà. Udinese-Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo a Torino, I friulani prendono una boccata d’ossigeno e adesso sperano di trovare quella continuità che è mancata fin’ora. La squadra di Runjac è decima con 25 punti e ben dodici lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I toscani sono ultimi in classifica ed hanno bisogno di punti per tirarsi fuori da questa situazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

udinese pisa ventesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Udinese-Pisa, ventesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Reggiana vs Venezia, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Udinese-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming; Serie A, ecco chi si perderà la 20ª giornata: tutti gli indisponibili; Volano Juve e Como, oggi Inter, Milan e Napoli; Serie A – Spettatori 18° turno: continua il calo delle affluenze negli stadi.

udinese pisa ventesima giornataUdinese-Pisa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Udinese e Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ... msn.com

udinese pisa ventesima giornataUdinese-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 20ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Probabili formazioni Udinese Pisa - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la partita ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.