L’incontro tra Udinese e Pisa, valido per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un confronto importante per entrambe le squadre. I friulani mirano a mantenere il buon momento, mentre i toscani cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e disponibili anche in streaming, offrendo così un’opportunità di seguire l’evento in modo semplice e accessibile.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani vogliono dare continuità ai loro recenti risultati positivi contro i toscani in difficoltà. Udinese-Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo a Torino, I friulani prendono una boccata d’ossigeno e adesso sperano di trovare quella continuità che è mancata fin’ora. La squadra di Runjac è decima con 25 punti e ben dodici lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I toscani sono ultimi in classifica ed hanno bisogno di punti per tirarsi fuori da questa situazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese-Pisa, ventesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

