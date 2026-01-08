Udinese Miller nel post gara | Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono

Dopo la sua recente prestazione con l'Udinese, Miller ha dichiarato che con il trascorrere del tempo si sta adattando meglio alla squadra e alle strategie di gioco. Queste parole evidenziano il suo processo di integrazione e il desiderio di dimostrare il proprio valore in campo. Un atteggiamento che potrebbe favorire il suo contributo alla squadra nel corso della stagione.

Udinese, Miller a fine gara: «Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono». Le parole Al termine della prestigiosa vittoria ottenuta a Torino dall'Udinese, uno dei grandi protagonisti, Lennon Miller, ha analizzato così la prestazione della squadra. Le sue parole nel post partita riprese da Udinese.it: PAROLE – «Oggi .

