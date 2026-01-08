Udinese corsara a Torino | Zaniolo ed Ekkelenkamp ai granata non basta Casadei
L'Udinese si impone a Torino con un 2-1 all'Olimpico Grande Torino, interrompendo la serie negativa e fermando la serie positiva del Torino, che cercava continuità nel suo primo impegno casalingo del 2026. Zaniolo ed Ekkelenkamp segnano per i friulani, mentre Casadei segna per i granata, senza però evitare la sconfitta. Una vittoria importante per l'Udinese in un match deciso negli ultimi minuti.
All’Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per l’ Udinese, che torna alla vittoria dopo tre giornate e ferma la corsa del Torino, reduce dal 3-0 di Verona e in cerca di continuità nel primo match casalingo del 2026. Una gara segnata dal freddo e da tanti episodi, con equilibrio nei primi 45 minuti e una ripresa in cui i friulani colpiscono due volte in transizione. Il gol di Cesare Casadei nel finale riaccende lo stadio, ma non basta: l’assalto granata resta incompiuto e i tre punti prendono la strada del Friuli. Primo tempo: equilibrio, un gol tolto e occasioni sprecate. La partita si accende a strappi. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Torino Udinese 1-2: Zaniolo e Ekkelenkamp stendono il Toro. Per Baroni (incolore) si salva solo Casadei
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Udinese-Napoli 0-1: Ekkelenkamp e Zaniolo incontenibili, Hojlund e Neres non pungono
L’Udinese prova a restare a galla: a Como un esame di continuità.
Udinese corsara all’Olimpico: Torino battuto 2-1 - I granata partono con buone intenzioni e nel primo tempo costruiscono una gara equilibrata, sfiorando il vantaggio con Casadei. tuttojuve.com
Zaniolo torna al gol e guida l'Udinese: Torino ko - La squadra di Runjiaic torna alla vittoria: l'ultima quasi un mese fa contro ... corrieredellosport.it
L'Udinese torna a vincere, Torino ko: Zaniolo protagonista - L’Udinese ritrova il successo espugnando il campo del Torino con il punteggio di 2- tuttonapoli.net
Serie A LIVE! Aggiornamenti in tempo reale di Como-Udinese - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.