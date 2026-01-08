Udinese corsara a Torino | Zaniolo ed Ekkelenkamp ai granata non basta Casadei

L'Udinese si impone a Torino con un 2-1 all'Olimpico Grande Torino, interrompendo la serie negativa e fermando la serie positiva del Torino, che cercava continuità nel suo primo impegno casalingo del 2026. Zaniolo ed Ekkelenkamp segnano per i friulani, mentre Casadei segna per i granata, senza però evitare la sconfitta. Una vittoria importante per l'Udinese in un match deciso negli ultimi minuti.

All’Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per l’ Udinese, che torna alla vittoria dopo tre giornate e ferma la corsa del Torino, reduce dal 3-0 di Verona e in cerca di continuità nel primo match casalingo del 2026. Una gara segnata dal freddo e da tanti episodi, con equilibrio nei primi 45 minuti e una ripresa in cui i friulani colpiscono due volte in transizione. Il gol di Cesare Casadei nel finale riaccende lo stadio, ma non basta: l’assalto granata resta incompiuto e i tre punti prendono la strada del Friuli. Primo tempo: equilibrio, un gol tolto e occasioni sprecate. La partita si accende a strappi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

