Udine | epifania con ubriachi al volante patenti false furti di carta e rissa da far west

Durante l’Epifania, i Carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli sul territorio, intervenendo in situazioni di violazioni della legge come guida sotto l’effetto di alcol, utilizzo di patenti false, furti di carta e risse. Le attività mirano a garantire sicurezza e ordine pubblico, prevenendo comportamenti illeciti e tutelando la cittadinanza durante le festività.

Anche in occasione della festività dell'Epifania i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati in una serie di servizi di vigilanza straordinaria del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie provinciali e comunali. L'impiego di pattuglie automontate e anche a piedi nei centri cittadini, in questo periodo particolarmente frequentati da cittadini e turisti, ha permesso di raggiungere i seguenti risultati operativi: – un 39enne friulano è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.

