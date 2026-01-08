Udin Jump torna in città il grande salto in alto

Udin Jump torna a Udine con la sua ottava edizione, confermandosi come un appuntamento di rilievo nel panorama dell’atletica locale. Il meeting di salto in alto si terrà mercoledì 4 febbraio al Bluenergy Stadium, offrendo agli appassionati un momento di sport e competizione. Un evento che continua a consolidare la tradizione sportiva della città e a promuovere l’atletica tra i giovani e gli appassionati.

Udin Jump come una finale mondiale - Giovedì a Udine la campionessa del mondo del salto in alto Patterson, il bronzo iridato Vallortigara e la quarta dell’Oregon Gerashchenko. fidal.it

Udin Jump: le azzurre con la star Mahuchikh - È la vigilia del meeting internazionale di salto in alto a Udine, che attende diversi big nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio con diretta ... fidal.it

"Udin Jump è un'eccellenza che unisce sport e territorio, investendo su giovani e futuro". Così oggi @barbara_zilli al Blue Energy Stadium di Udine, alla presentazione della manifestazione. tinyurl.com/4srfttfw x.com

UdinJump Development. . ! Okay, vediamo quanti di voi sono dei veri fan del salto in alto… Chi ha vinto più volte l’edizione femminile di Le sfidanti: , , , - facebook.com facebook

