Udienza sulla frana di via Stornite otto residenti contro il Comune | il giudice nomina un consulente tecnico

Il 7 gennaio si è tenuta a Forlì l’udienza cautelare relativa alla frana di via Stornite a Borello. Otto residenti hanno avviato una causa contro il Comune di Cesena, chiedendo chiarimenti e interventi. Il giudice ha nominato un consulente tecnico per valutare la situazione e approfondire le responsabilità. La vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità e dei coinvolti, in attesa di ulteriori sviluppi.

