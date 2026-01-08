Udienza sulla frana di via Stornite otto residenti contro il Comune | il giudice nomina un consulente tecnico
Il 7 gennaio si è tenuta a Forlì l’udienza cautelare relativa alla frana di via Stornite a Borello. Otto residenti hanno avviato una causa contro il Comune di Cesena, chiedendo chiarimenti e interventi. Il giudice ha nominato un consulente tecnico per valutare la situazione e approfondire le responsabilità. La vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità e dei coinvolti, in attesa di ulteriori sviluppi.
Il 7 gennaio in tribunale a Forlì c'è stata l’udienza cautelare sulla frana di via Stornite, a Borello, la causa intentata da otto residenti contro il Comune di Cesena. Era presente l’avvocato Giuliano Cardellini per sette residenti, l’avvocato Claudio Tombaccini per un residente e l’avvocata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cesena, frana di via Stornite a Borello: giudice nomina un consulente tecnico - Frana di via Stornite a Borello: ieri, mercoledì 7 gennaio, si è tenuta presso il Tribunale di Forlì, l’udienza cautelare, della causa intentata da ... corriereromagna.it
Via Stornite, il Comune si difende: "Aspettiamo l’ordinanza commissariale che consentirà ai frontisti di intervenire" - Da qualche settimana non si parla di via Stornite, la strada vicinale che da via Borello, la strada principale che attraversa il paese, porta verso la collina congiungendosi a via Sotto Chiesa e via ... ilrestodelcarlino.it
Via Stornite in tribunale. Fase cautelare il 7 gennaio - Il giudice del Tribunale di Forlì Maria Daniela De Ruggiero ha fissato a mercoledì 7 gennaio 2026 l’udienza cautelare chiesta dall’avvocato Giuliano Cardellini in nome proprio e di altri cinque ... ilrestodelcarlino.it
