Ucraina | Zelensky ' Mosca non ha giustificazioni attacchi a rete elettrica vuole spezzarci'

Il presidente Zelensky ha dichiarato che Mosca non ha motivazioni valide per gli attacchi alla rete elettrica ucraina e ad altre infrastrutture, evidenziando un tentativo di indebolire il Paese senza giustificazioni legittime. La situazione rimane tesa, con continui sforzi da parte dell’Ucraina per proteggere le proprie risorse e garantire la stabilità delle infrastrutture essenziali.

Kiev, 8 gen. (Adnkronos) - Mosca non ha giustificazioni per gli attacchi che compie alla rete elettrica e contro altre infrastrutture. La pensa così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un post su X ha scritto che "squadre di riparazione e tutti i servizi che da ieri sera stanno lavorando per ripristinare l'elettricità, il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia. Ad oggi, la fornitura di energia elettrica nella regione di Zaporizhzhia è stata ripristinata e funziona nei tempi previsti. Nella regione di Dnipro, i lavori proseguono: a Dnipro, Kamianske, Kryvyj Rih, Nikopol, Pavlohrad e in altre città e comunità.

