Ucoii e imam ora ci minacciano Islamofobi vanno fermati

Recentemente, Ucoii e alcuni imam hanno rivolto minacce e accuse di islamofobia a Il Giornale e al centro islamico di Brescia. Questi episodi evidenziano tensioni e tentativi di intimidazione nei confronti di giornalisti e istituzioni, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo rispettoso e libero da pressioni. La libertà di stampa e il rispetto delle diversità sono principi fondamentali per una società democratica e pluralista.

Provano nuovamente a imbavagliare e intimidire Il Giornale e anche il centro islamico di Brescia se la prende con la testata. A scrivere un comunicato è l'Ucoii (Unione della comunità islamiche italiane), dal titolo «fermare la normalizzazione dell'islamofobia e la caccia al musulmano» e in cui si sottolinea come «negli ultimi mesi assistiamo con crescente preoccupazione a una progressiva normalizzazione dell'islamofobia nel dibattito pubblico, alimentata da alcune voci mediatiche e politiche. In un clima politico sempre più polarizzato, sta prendendo forma una campagna che utilizza l'Islam e le comunità musulmane come terreno di scontro, costruendo una rappresentazione allarmistica e distorsiva che rischia di produrre conseguenze gravi sulla coesione sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucoii e imam ora ci minacciano. "Islamofobi, vanno fermati" Leggi anche: Lezioni di Sharia a Brescia, dopo lo scoop del Giornale ora l'imam ci attacca: "Islamofobi" Leggi anche: La prima circoscrizione: "I grandi marchi del food minacciano i mercati, vanno esclusi dal centro storico" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ucoii e imam ora ci minacciano. "Islamofobi, vanno fermati" - Provano nuovamente a imbavagliare e intimidire Il Giornale e anche il centro islamico di Brescia se la prende con la testata. msn.com

