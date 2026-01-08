Ubisoft chiude lo studio di Halifax

Ubisoft ha comunicato la chiusura del suo studio di Halifax, in Canada. Lo studio, noto per aver sviluppato titoli mobili come Rainbow Six Mobile e Assassin’s Creed Rebellion, non continuerà le attività. Questa decisione rientra nelle strategie di riorganizzazione dell’azienda, con un impatto diretto sui progetti e sui team coinvolti.

Ubisoft ha annunciato ufficialmente la chiusura di Ubisoft Halifax, studio canadese specializzato nello sviluppo di titoli mobile legati a franchise storici come Rainbow Six Mobile e Assassin’s Creed Rebellion. La decisione porterà alla perdita di 71 posti di lavoro, rappresentando un ulteriore passaggio critico nel lungo processo di ristrutturazione avviato dal publisher francese negli ultimi due anni. Una chiusura che arriva dopo la nascita del primo sindacato Ubisoft in Nord America. La notizia assume un peso particolare perché arriva a pochi giorni dall’annuncio, da parte dei dipendenti, della creazione del primo sindacato Ubisoft in Nord America, risultato di un percorso iniziato nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Ubisoft chiude lo studio di Halifax Leggi anche: Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s Creed Leggi anche: Puzzilli chiude un 2025 in ascesa: lo studio di CityLife traina il brand La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ubisoft chiude lo studio di Halifax, responsabile di Assassin's Creed: Rebellion; Chiude Ubisoft Halifax, team che ha lavorato anche a R6 e Assassin's Creed; Assassin’s Creed Rebellion, Ubisoft chiude il team di sviluppo; Ubisoft taglia ancora, chiude lo studio responsabile di un Assassin's Creed. Ubisoft chiude lo studio di Halifax - Ubisoft ha annunciato ufficialmente la chiusura di Ubisoft Halifax, studio canadese specializzato nello sviluppo di titoli mobile legati a franchise storici come Rainbow Six Mobile e Assassin’s Creed ... gamerbrain.net

Ubisoft chiude lo studio di Halifax, responsabile di Assassin's Creed: Rebellion - Ubisoft ha chiuso il suo studio con sede ad Halifax, a poche settimane da quando 61 dei suoi 71 dipendenti avevano votato per sindacalizzarsi. it.ign.com

Ubisoft taglia ancora, chiude lo studio responsabile di un Assassin's Creed - Lo studio canadese, responsabile di Assassin’s Creed Rebellion, cesserà le operazioni come parte delle misure di riduzione dei costi avviate dal gruppo ... msn.com

Ubisoft Just Closed This Studio... Right After They Unionized?

Ubisoft chiude lo studio di Halifax: il 2026 inizia con i primi licenziamenti dlvr.it/TQCYh6 #Ubisoft #Videogiochi #Halifax #Licenziamenti #SettoreGiochi x.com

A quanto pare a un certo punto nella giornata del 27 dicembre i giocatori di #RainbowSixSiege hanno iniziato ad assistere a fenomeni strani, come ban fittizi, crediti regalati a casaccio e oggetti esclusivi a disposizione dei player. Ubisoft ha deciso di chiudere t - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.