Tuttosport – il mercato dopo la svolta

Dopo le recenti novità nel calciomercato, Tuttosport analizza le prospettive della Juventus nel contesto attuale. La redazione piemontese fornisce un approfondimento sulle strategie e le priorità del club in vista della ripresa, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle prossime fasi di mercato. Un’analisi utile per capire i prossimi passi e le possibili evoluzioni della squadra nello scenario sportivo attuale.

2026-01-08 14:07:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Juve, da cosa ripartire. Già dal Lecce, dunque, nuovo modulo servito. Con incremento della pericolosità immediato: i 17 tiri in porta confezionati tra Sassuolo (11) e Lecce (6) sono dati dai quali ripartire. Dai quali costruire i presupposti per insistere su uno schieramento che detterà anche tempi e metodi del mercato. In difesa, con questo tipo di assetto, se non esce nessuno non entra nessuno: può salutare Joao Mario, ma a quel punto Ottolini si tufferebbe su un vice Kalulu, che sta toccando livelli altissimi. Dalla mediana in avanti, invece, il rimpasto degli uomini coinvolge essenzialmente i giocatori più duttili: McKennie e Miretti, due che possono ricoprire (con ottimi riscontri) varie posizioni del campo.

