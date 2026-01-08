Tutti i nuovi autovelox di Roma

Ecco un aggiornamento sui nuovi autovelox installati a Roma, in particolare lungo il Grande Raccordo Anulare e nelle aree circostanti. Le nuove apparecchiature sono state posizionate in diverse zone strategiche, tra cui gallerie e rampe di accesso, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e monitorare più efficacemente il rispetto dei limiti di velocità. Di seguito, l’elenco dettagliato delle postazioni aggiornate.

AGI - Ecco l'elenco dei nuovi autovelox che verranno installati a Roma Grande Raccordo Anulare. Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni Nuova galleria tra Cassia ed Aurelia – direzione Aurelia Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale Tra Aurelia e Pontina – direzione Roma Pontina direzione Casilina Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa Statale Aurelia. SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma SS1 Aurelia – tra Torreimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma Cristoforo Colombo Fiera di Roma – direzione Ostia Direzione centro Corsia centrale – sui pali Corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro Corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro All'ingresso di Ostia – direzione mare Roma centro.

