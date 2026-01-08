Tutte le prove che potrebbero salvare il Castello delle Cerimonie dalla chiusura

Se il Castello delle Cerimonie rischia di chiudere, nuove prove potrebbero fare la differenza. La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, nota come il Castello delle cerimonie, potrebbe evitare la chiusura grazie a documenti e iniziative che dimostrano il suo valore e la sua importanza locale. La situazione richiede attenzione e approfondimento, per garantire la continuità di un luogo simbolo delle celebrazioni nella zona.

Nuove prove potrebbero evitare la chiusura della Sonrisa di Sant'Antonio Abate, meglio conosciuta come il Castello delle cerimonie. Gli avvocati della famiglia Polese hanno chiesto la revisione del processo e non hanno intenzione di fermarsi. La sentenza di confisca dei terreni per lottizzazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

