Tutte le organizzazioni internazionali da cui è uscito Trump

Durante il mandato di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno deciso di uscire da numerose organizzazioni internazionali, tra cui circa sessantasei enti, molte delle quali affiliate alle Nazioni Unite. Questa strategia ha influenzato la partecipazione e il ruolo degli Stati Uniti nel contesto globale, segnando un cambiamento nelle politiche estere e nelle relazioni internazionali del paese.

L’amministrazione Trump ha annunciato il ritiro del sostegno a sessantasei organizzazioni internazionali, quasi la metà delle quali affiliate alle Nazioni Unite. La decisione riflette un ulteriore arretramento degli Stati Uniti dalla cooperazione globale e un approccio mirato, selettivo rispetto agli enti considerati coerenti con l’agenda americana. Gran parte degli enti coinvolti operano su temi come clima, lavoro, migrazione e sviluppo, settori che l’Amministrazione ha definito orientati alla diversità e a iniziative «woke». Tra le organizzazioni non Onu figurano il Partnership for Atlantic Cooperation, l’International Institute for Democracy and Electoral Assistance e il Global Counterterrorism Forum. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tutte le organizzazioni internazionali da cui è uscito Trump Leggi anche: Usa pronti a ritirarsi da decine di organizzazioni internazionali: firmato un ordine esecutivo Leggi anche: Mo: Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal clima all’antiterrorismo | Tutte le organizzazioni internazionali da cui è uscito Trump; Gli Stati Uniti lasceranno altre decine di trattati internazionali; Trump firma un ordine per ritirare gli USA da 66 organizzazioni internazionali, inclusi organi ONU; In prima persona: Felipe Paullier, il più giovane funzionario senior delle Nazioni Unite di sempre, incaricato di dare voce ai giovani di tutto il mondo – www.onuitalia.it. Trump firma l'addio Usa a 66 organizzazioni internazionali - Gli Stati Uniti si ritireranno da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l'agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati interna ... tgcom24.mediaset.it

