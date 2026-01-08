Turno infrasettimanale La prodezza di Stringara non basta ai medicei

Nel turno infrasettimanale, la Sestese e il Real Cerrete si sono affrontate in una sfida equilibrata, conclusa con un pareggio 1-1. La partita ha visto alcuni momenti di buona intensità, ma nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, mantenendo inalterati i rispettivi risultati. Di seguito, l’elenco dei giocatori schierati da entrambe le formazioni.

SESTESE 1 REAL CERRETESE 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Arias, Bianchi, Cirillo, Dianda, Pisaniello, Ermini, Safina, Manganiello. A disp.: Giusti, Ciotola, Casati, Pisaneschi, Belli, Puzzangara, Fiorentino, D Amato, Sarr. All.: Fabrizio Polloni REAL CERRETESE: Battini, Orsucci (7’ Dal Porto), Bargellini, Nieri, Romiti (70’ Tramacere), Mordaga, Sogli (75’ Cappelli), Degl Innocenti, Stringara, Melani, Bouhafa, Ferrara. A disp.: Cirillo, Lapi, Shahid,. All.: Andrea Petroni Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno Reti: 25’ Stringara, 65’ Safina SESTO - Termina in parità una gara condizionata dalle fatiche del turno precedente, con Sestese e Real Cerretese che si dividono la posta al termine di novanta minuti non particolarmente brillanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

