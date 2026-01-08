Turismo le festività fanno sorridere gli albergatori pisani | a Capodanno occupato il 90% delle strutture

Durante le festività natalizie, il settore turistico pisano registra segnali positivi, con le strutture alberghiere che hanno raggiunto un’occupazione del 90% a Capodanno. Un andamento complessivo dinamico e una crescita che rappresentano un buon risultato per gli albergatori locali, offrendo un’opportunità di rilancio dopo periodi di incertezza. Questi dati evidenziano l’importanza del turismo nel territorio e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del periodo festivo.

