Turismo le festività fanno sorridere gli albergatori pisani | a Capodanno occupato il 90% delle strutture
Durante le festività natalizie, il settore turistico pisano registra segnali positivi, con le strutture alberghiere che hanno raggiunto un’occupazione del 90% a Capodanno. Un andamento complessivo dinamico e una crescita che rappresentano un buon risultato per gli albergatori locali, offrendo un’opportunità di rilancio dopo periodi di incertezza. Questi dati evidenziano l’importanza del turismo nel territorio e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del periodo festivo.
Un ‘regalo’ inaspettato per i giorni di Natale e un andamento complessivamente dinamico nell'arco delle festività. E' un bilancio positivo quello tracciato dal presidente Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli sulle presenze turistiche in occasione delle festività natalizie. “Il trend. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
