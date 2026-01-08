Igor Tudor ha concluso il suo rapporto con la Juventus, lasciando il club dopo l'esonero di ottobre e l'arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Con questa separazione, Tudor può ora valutare opportunità di lavoro all’estero, in un contesto che potrebbe offrirgli nuove sfide professionali. La sua esperienza nel calcio internazionale rimane un elemento di interesse per club e società di altri campionati.

Igor Tudor ha risolto il suo contratto con la Juventus dopo l’esonero arrivato a ottobre e l’approdo sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti. Il contratto del croato era fino al 2027. Il croato ha allenato la Juventus per circa 7 mesi; fu nominato il 23 marzo 2025, subentrando a Thiago Motta a stagione in corso. Tudor non è più legato alla Juventus. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Igor Tudor non è più legato alla Juventus. In queste ore è arrivata la risoluzione del contratto con il club bianconero. L’allenatore croato sarà ora libero di firmare con altri club all’estero in caso di proposte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor ha risolto il contratto con la Juventus, in questa stagione può tornare ad allenare all’estero

Leggi anche: Tudor Juventus: il tecnico croato ha risolto il contratto con i bianconeri. Ecco la mossa del club sull’ex allenatore

Leggi anche: Juventus, risolto il contratto con Igor Tudor

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

TMW - La Juventus alleggerisce il bilancio, risolto il contratto con Tudor.

Tudor, l’ultimo gesto d’amore per la Juve: contratto risolto, quanto risparmia il club - Dopo una serie di risultati negativi, infatti, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare rotta, esonerandolo per puntare su Lu ... tuttosport.com