Tubazioni rotte scuola senza riscaldamento | stop alle lezioni per due giorni
Il sindaco di Fasano ha disposto la sospensione delle attività didattiche presso l’istituto comprensivo
PEZZE DI GRECO (FASANO) - Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha disposto con apposita ordinanza la sospensione immediata delle attività didattiche presso l’istituto comprensivo "Galileo Galilei", limitatamente al plesso di via Beccaria, 8 a Pezze di Greco. La decisione si è resa necessaria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Scuola senza riscaldamento e aule al freddo: il 2026 si apre con 2 giorni di stop alle lezioni
Leggi anche: Airola, allarme topi a scuola: stop alle lezioni per due giorni
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Nonostante piogge e bacini pieni, nella Piana di Gela l’acqua non raggiunge i campi per impianti fermi e tubazioni rotte. “Agricoltori in ginocchio, perdite enormi” - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.