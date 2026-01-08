Tubazioni rotte scuola senza riscaldamento | stop alle lezioni per due giorni

Da brindisireport.it 8 gen 2026

Il sindaco di Fasano ha disposto la sospensione delle attività didattiche presso l’istituto comprensivo

PEZZE DI GRECO (FASANO) - Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha disposto con apposita ordinanza la sospensione immediata delle attività didattiche presso l’istituto comprensivo "Galileo Galilei", limitatamente al plesso di via Beccaria, 8 a Pezze di Greco. La decisione si è resa necessaria. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

