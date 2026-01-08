TS – Consapevoli dell’importanza Ma siamo ancora al girone d’andata

Cristian Chivu ha commentato la recente vittoria del suo team contro il Parma, sottolineando l'importanza di questa vittoria nel percorso di crescita. Le parole dell’ex difensore si inseriscono in un contesto di discussioni e analisi, mentre la stagione prosegue con obiettivi ancora da raggiungere. È un momento di riflessione sulla strada da percorrere, consapevoli delle sfide future e del cammino ancora lungo davanti.

2026-01-08 00:50:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Cristian Chivu ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sul campo del Parma decisa dalle reti di Dimarco e Thuram. Il tecnico dell’ Inter ha dichiarato: “ Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare perché ci sono avversari che ti mettono in difficoltà. Anche le condizioni meteo non hanno aiutato ma abbiamo fatto una partita seria con maturità. Abbiamo cercato di rompere il loro blocco, di mettere qualche palla in più in mezzo e di tirare di più da fuori. Quello che conta è la vittoria “. Le parole di Chivu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

