Trump vuole congelare i dividendi delle industrie della Difesa Ecco perché

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di congelare i dividendi delle industrie della difesa. Questa decisione potrebbe influenzare le strategie di distribuzione dei profitti e il rapporto tra le aziende e i loro azionisti. In un contesto di ingenti investimenti nel settore, si tratta di un provvedimento che evidenzia una possibile revisione delle politiche di distribuzione dei capitali, con ripercussioni sia sul mercato sia sui contractor.

Una pioggia di miliardi per le aziende della difesa, ma anche un avvertimento per i contractor: questi fondi non andranno nelle tasche degli azionisti. Almeno, non per adesso. In un post pubblicato sul suo social Truth, Donald Trump ha affermato di voler vietare i buyback azionari e la distribuzione di dividendi per le aziende della difesa, oltre a imporre un tetto di 5 milioni di dollari alla retribuzione dei Ceo. La decisione, spiega Trump, si rende necessaria per “scuotere” l’industria della Difesa a stelle e strisce, accusata di essere lenta e inefficiente, e per stimolare quella reindustrializzazione ritenuta indispensabile per il futuro degli Usa come grande potenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

