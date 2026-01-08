EvyRein, artista padovano noto per il suo stile irriverente, presenta una nuova opera che raffigura Donald Trump attaccato a una flebo di petrolio. Questa creazione, intitolata

Donald Trump attaccato a una flebo di. petrolio. E' l'ultima opera di EvyRein, l'artista padovano che si è fatto conoscere proprio per il suo modo irriverente di leggere e interpretare la realtà. L'opera dello streetartist è apparsa questa notte in via Altinate, nel centro di Padova. EvyRein non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Trump visto da EvyRein: sui muri di via Altinate, attaccato al petrolio.

