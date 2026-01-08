Trump ritirerà gli Stati Uniti da più di 60 organizzazioni internazionali comprese quelle Onu

Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, tra cui 31 legate alle Nazioni Unite. Secondo la Casa Bianca, queste entità operano in contrasto con gli interessi nazionali degli Stati Uniti, coinvolgendo settori come clima, diritti di genere, migrazione e antiterrorismo. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella politica estera americana e potrebbe avere ripercussioni sul ruolo globale degli Stati Uniti.

Donald Trump ha ordinato il ritiro degli Usa da 66 organizzazioni, di cui 31 legate all'Onu. Questi organismi - che si occupano di clima, politiche di genere, migrazione e antiterrorismo - "operano in contrasto con gli interessi nazionali", sostengono dalla Casa Bianca. Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici e da altre 66 organizzazioni - «Molti di questi organismi promuovono politiche climatiche radicali, governance globale e programmi ideologici che sono in conflitto con la sovranità e la forza economica degli Stati Uniti», si legge ...

Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici - Si tratta del documento, firmato da tutto il resto del mondo, che funge da base giuridica per la lotta al riscaldamento globale. msn.com

Gli Stati Uniti lasceranno altre decine di trattati internazionali - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il ritiro degli Stati Uniti da più di 60 trattati internazionali, di cui circa la metà sono parte dell’ONU. ilpost.it

