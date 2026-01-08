Trump ritira gli Usa da trattato Clima

Il presidente Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, un trattato internazionale sul clima adottato nel 2015. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche ambientali statunitensi e incide sugli impegni globali per la riduzione delle emissioni di gas serra. La scelta ha suscitato reazioni diverse a livello internazionale, sollevando questioni sulle azioni future degli Stati Uniti in materia di cambiamenti climatici.

3.18 Il presidente Trump ha ritirato gli Usa da un trattato internazionale per il clima, l'Un Framework Convention on Climate Change, creato nel 1992 e che conta tutti i Paesi del mondo come suoi membri. Un ulteriore attacco al multilateralismo con un ordine esecutivo che ritira gli Stati Uniti anche da 66 organizzazioni internazionali, smantellando un pilastro della diplomazia globale costruita in decenni La review del Dipartimento di Stato ha privilegiando tagli a quelli su "diversity" e temi "woke". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump minaccia dazi, Petro ritira l’ambasciatore da Washington. Cosa sta succedendo tra Usa e Colombia Leggi anche: 28 punti di Trump spingono Usa a proporre a Zelenskyj un piano già trattato con Mosca Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito; Cos’è la dottrina Monroe invocata da Trump in Venezuela e come l’ha modificata; Trump ritira gli Stati Uniti da dozzine di enti internazionali e dell'ONU; USA: Trump lavora ad un accordo con Nuuk. Trump firma l'addio Usa a 66 organizzazioni internazionali - Gli Stati Uniti si ritireranno da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l'agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati interna ... tgcom24.mediaset.it

Groenlandia, da Truman a Trump: tutti i tentativi dei presidenti Usa di acquistare l’isola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, da Truman a Trump: tutti i tentativi dei presidenti Usa di acquistare l’isola ... tg24.sky.it

Trump firma un ordine per ritirare gli USA da 66 organizzazioni internazionali, inclusi organi ONU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato mercoledì un memorandum che ritira gli USA da 66 organizzazioni internazionali, inclusi diversi organismi chiave delle Nazioni ... it.investing.com

Stinchfield celebra l'uscita di Trump da Parigi e il crollo del mandato sui veicoli elettrici | M...

TRUMP RITIRA LA GUARDIA NAZIONALE DA TRE CITTÀ DOPO LE SCONFITTE IN TRIBUNALE Il presidente annuncia il ritiro delle truppe da Chicago, Los Angeles e Portland dopo che la Corte Suprema ha bocciato i dispiegamenti ritenuti illegali. - facebook.com facebook

Trump batte in ritirata e ritira la Guardia nazionale da Los Angeles, Chicago e Portland: troppe battaglie perse in tribunale e alla Corte Suprema Massimo Gaggi , @Corri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.