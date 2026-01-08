Trump piccona la giustizia internazionale | gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro da due tribunali penali internazionali e dalla Convenzione di Venezia, tra gli 66 organismi da cui si allontana. Questa decisione, comunicata il 7 gennaio, si inserisce in un quadro più ampio di modifiche alle partecipazioni internazionali degli USA, che includono anche l’uscita dagli Accordi di Parigi sul clima. La scelta ha implicazioni per la cooperazione e la giustizia a livello globale.

Non c’è soltanto l’uscita dalla convenzione che sta alla base degli Accordi di Parigi sul clima. Tra i 66 organismi dai quali la Casa Bianca ha annunciato il ritiro il 7 gennaio ci sono tre importanti istituzioni giuridiche internazionali. E’ l’ennesimo passo indietro deciso da Washington nell’ultimo anno dall’ approccio multilaterale che ha contraddistinto le relazioni tra gli Stati, in primis quelli occidentali, dal 1945 fino a oggi. “Questi ritiri porranno fine ai finanziamenti dei contribuenti americani e al loro coinvolgimento in entità che promuovono programmi globalisti a discapito delle priorità degli Stati Uniti”, si legge nel memorandum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump piccona la giustizia internazionale: gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia Leggi anche: Gli Usa si ritirano dalla convenzione alla base degli Accordi di Parigi sul Clima. L’Ue: “Decisione deplorevole e infelice” Leggi anche: La seccatura dei tribunali: così si prova a liquidare la giustizia internazionale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La strategia di Trump per processare Maduro | così il modello Noriega sfida il diritto internazionale. Trump, Maduro e il diritto internazionale - Nelle sue ondivaghe e contraddittorie dichiarazioni e interviste dopo l’attacco al Venezuela, il presidente statunitense Trump ha minacciato in ordine sparso Cuba, Danimarca, Messico, Colombia e Iran ... lepersoneeladignita.corriere.it

Venezuela, Trump alla prova del diritto internazionale - Dopo l'attacco portato avanti dagli Stati Uniti per ordine di Donald Trump, Nicolás Maduro, presidente venezuelano, accusato da Washington di narcotraffico, è stato catturato e tratto in arresto con ... unionesarda.it

Venezuela: Orlando, 'Trump straccia diritto internazionale, Ue e Italia non balbettino' - "Il Presidente Trump attacca il Venezuela e bombarda la sua capitale senza nessun mandato internazionale e senza un voto del Congresso". iltempo.it

Grande preoccupazione per le azioni di Trump in Venezuela. L’Italia deve seguire una linea autonoma e responsabile, chiedendo sempre il rispetto del diritto internazionale e lavorando per la risoluzione delle controversie attraverso la politica e la diplomazia, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.