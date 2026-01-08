Trump piccona ancora la giustizia internazionale | gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro da due tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia, tra i 66 organismi internazionali coinvolti. Questa decisione si inserisce nel quadro delle recenti scelte di Washington di allontanarsi da alcuni strumenti multilaterali, suscitando attenzione sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti delle istituzioni internazionali e delle norme giuridiche globali.

Non c’è soltanto l’uscita dalla convenzione che sta alla base degli Accordi di Parigi sul clima. Tra i 66 organismi dai quali la Casa Bianca ha annunciato il ritiro il 7 gennaio ci sono tre importanti istituzioni giuridiche internazionali. E’ l’ennesimo passo indietro deciso da Washington nell’ultimo anno dall’ approccio multilaterale che ha contraddistinto le relazioni tra gli Stati, in primis quelli occidentali, dal 1945 fino a oggi. “Questi ritiri porranno fine ai finanziamenti dei contribuenti americani e al loro coinvolgimento in entità che promuovono programmi globalisti a discapito delle priorità degli Stati Uniti”, si legge nel memorandum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump piccona ancora la giustizia internazionale: gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia Leggi anche: Trump piccona la giustizia internazionale: gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia Leggi anche: Gli Usa si ritirano dalla convenzione alla base degli Accordi di Parigi sul Clima. L’Ue: “Decisione deplorevole e infelice” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La strategia di Trump per processare Maduro | così il modello Noriega sfida il diritto internazionale. Trump piccona la giustizia internazionale: gli Usa si ritirano da 2 Tribunali penali e dalla Convenzione di Venezia - La Casa Bianca abbandona tre importanti istituzioni giuridiche internazionali e si allontana dall'approccio multilaterale ... ilfattoquotidiano.it

Trump, Maduro e il diritto internazionale - Nelle sue ondivaghe e contraddittorie dichiarazioni e interviste dopo l’attacco al Venezuela, il presidente statunitense Trump ha minacciato in ordine sparso Cuba, Danimarca, Messico, Colombia e Iran ... lepersoneeladignita.corriere.it

Venezuela, Trump alla prova del diritto internazionale - Dopo l'attacco portato avanti dagli Stati Uniti per ordine di Donald Trump, Nicolás Maduro, presidente venezuelano, accusato da Washington di narcotraffico, è stato catturato e tratto in arresto con ... unionesarda.it

Grande preoccupazione per le azioni di Trump in Venezuela. L’Italia deve seguire una linea autonoma e responsabile, chiedendo sempre il rispetto del diritto internazionale e lavorando per la risoluzione delle controversie attraverso la politica e la diplomazia, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.