Trump lascia 66 organizzazioni multilaterali Cardi | ‘Sistema è vecchio ma non va demolito’

Donald Trump ha annunciato il ritiro da 66 organizzazioni multilaterali, sottolineando la necessità di riformare un sistema considerato ormai obsoleto. Cardi, ex rappresentante italiano all’ONU, evidenzia come il sistema multilaterale, pur essendo datato, non debba essere demolito, ma aggiornato per rispondere alle sfide attuali. Questa decisione si inserisce in un quadro di discussioni sul ruolo e la riforma delle istituzioni internazionali, centrali nel mantenimento della stabilità globale.

(Adnkronos) – È stato rappresentante permanente alle Nazioni Unite quando l'Italia è stata presidente del Consiglio di Sicurezza e, per oltre metà della sua quarantennale carriera diplomatica, impegnato nello sforzo multilaterale del nostro Paese, anche come inviato speciale del governo per la riforma dell'Onu. Sebastiano Cardi oggi è partner di International Strategic Network

