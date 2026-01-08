Trump invita Petro alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, a un incontro presso la Casa Bianca. Durante la conversazione, Petro ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione sulla droga e ad altri divergenze tra i due paesi. Questo appuntamento rappresenta un passo importante nel dialogo bilaterale, volto a rafforzare la cooperazione e affrontare questioni di interesse comune.

2.17 "E' stato un onore parlare con il presidente della Colombia, che mi ha chiamato per spiegare la situazione relativa alla droga e altri disaccordi che avevamo. Ho apprezzato la sua chiamata e il suo tono, e non vedo l'ora di incontrarlo in futuro". Così Trump su Truth, riferendo che il segretario di Stato Rubio e il ministro degli Esteri colombiano stanno organizzando. "L'incontro sarà alla Casa Bianca",ha messo in evidenza Trump,segnando un netto cambio di rotta dopo le recenti minacce e accuse di narcotraffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump chiama Netanyahu e lo invita alla casa Bianca, tycoon insiste con smilitarizzazione di Gaza ma “senza destabilizzare la Siria” Leggi anche: Trump invita a cena alla Casa Bianca i ricchi donatori per realizzare la sala da ballo da 250 milioni di dollari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro; Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue. Il presidente colombiano Petro chiama Trump, 'chiamata apprezzata' - "È stato un onore parlare con il presidente della Colombia, che mi ha chiamato per spiegare la situazione relativa alla droga e altri disaccordi che avevamo. msn.com

Trump non si ferma: “Tocca a Colombia e Messico”. Petro: riprendiamo le armi - Il capo della Casa Bianca dall’Air Force One rilancia le sue mire sul continente: “Cuba crollerà da sola”, nel mirino anche l’Iran. repubblica.it

Trump ha tenuto una telefonata con Petro della Colombia, previsti colloqui ad alto livello - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente colombiano Gustavo Petro mercoledì sera, e che si terranno ... it.investing.com

Trump avverte Petro che sarà il prossimo dopo Maduro

Tg2. . #Maduro in catene in tribunale: "Sono innocente, sono stato rapito". #Rodriguez invita #Trump a lavorare insieme. #Machado attacca la presidente ad interim e dice: "Voglio rientrare in Venezuela". Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio - facebook.com facebook

#inonda Rosy Bindi attacca la premier Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni sulle azioni militari degli USA in Venezuela e invita la UE a prendere le distanze da Trump x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.