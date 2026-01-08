Trump invita Petro alla Casa Bianca

Donald Trump ha avuto una conversazione di un’ora con il presidente colombiano Gustavo Petro, durante la quale hanno affrontato questioni di interesse reciproco. Al termine del colloquio, Trump ha invitato Petro a visitare la Casa Bianca, segnando un passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Colombia. La telefonata si è svolta in un clima distensivo, dopo recenti tensioni e minacce pubbliche tra i due leader.

Una telefonata distensiva dopo le brutali minacce: Trump e il presidente della Colombia Gustavo Petro hanno parlato un'ora al telefono e, al termine della conversazione, quest'ultimo è stato invitato alla Casa Bianca. Passo distensivo che Petro, parlando in pubblico, ha voluto estendere a Caracas, spiegando che, in precedenza, aveva invitato in Colombia la nuova presidente Delcy Rodríguez e che intende dar vita a un " dialogo tripartito " tra quest'ultima, Trump e lui, aggiungendo che spera che ciò possa estendersi a livello globale. Suo scopo, ha spiegato, è quello di cercare di stabilizzare anzitutto il Venezuela che, oltre alle minacce e alle pressioni statunitensi, deve far fronte alle spinte destabilizzanti interne, alimentate dai neocon statunitensi e dai loro vassalli europei, volte a far cadere il governo chavista sopravvissuto al rapimento di Maduro e a intronizzare il premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, che Trump ha subito confinato in un angolo.

