Trump imita Macron sui dazi | Ti prego Donald non dirlo alla popolazione l – Il video
Un video diffuso recentemente mostra Donald Trump che scherza su Emmanuel Macron riguardo ai dazi e ai prezzi dei farmaci. Nel clip, Trump cita un presunto dialogo con il presidente francese, evidenziando le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Francia. La conversazione, caratterizzata da toni informali, ha suscitato interesse e discussioni sulla politica commerciale internazionale e le strategie dei leader mondiali.
(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 “Macron mi ha detto ‘Donald, hai un accordo. Vorrei aumentare il prezzo dei miei farmaci del 200% o qualcosa del genere. Tutto quello che vuoi, Donald, ma ti prego non dirlo alla popolazione’. Ogni Paese ha detto la stessa cosa. Alcuni sono stati categorici, altri molto gentili e altri scortesi. Ma tutti hanno detto una cosa nel giro di 3 minuti” Così Donald Trump imitando Emmanuel Macron nella conferenza stampa del Kennedy Center. Courtesy: X White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
