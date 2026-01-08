Trump il piano a lungo termine | Ci teniamo il Venezuela

Nel corso di un'intervista al New York Times, il presidente Donald Trump ha espresso l'intenzione di mantenere un'influenza duratura sul Venezuela, sottolineando la volontà di controllare il paese nel lungo termine. Questa posizione si inserisce in un contesto di tensioni e interventi statunitensi, dopo l'arresto del leader Nicolás Maduro a Caracas. La strategia americana appare orientata a consolidare la presenza e gli obiettivi nel paese sudamericano.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti potrebbero controllare il Venezuela per anni. E' la prospettiva che il presidente Donald Trump delinea in una lunga intervista al New York Times, dopo l'operazione con cui Washington ha catturato a Caracas il leader Nicolas Maduro. Il presidente non risponde in maniera precisa alla domanda sulla durata della 'supervisione americana': . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: La pianificazione a lungo termine della Cina: cosa può imparare l'Europa dal prossimo Piano Quinquennale? Leggi anche: La pianificazione a lungo termine della Cina: cosa può imparare l'Europa dal prossimo Piano Quinquennale? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, cosa cambia dopo il blitz di Trump secondo i gestori; Trump, Zelensky e il gioco dell’oca della pace in Ucraina; Perché il sogno di Trump di sfruttare il petrolio venezuelano rischia di restare un'utopia; Trump riceve Zelensky: “Vicini alla pace, i nodi sono il Donbass e Zaporizhzhia”. Trump pianifica controllo a lungo termine del petrolio venezuelano, punta a 50 dollari al barile - WSJ - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione stanno pianificando un’elaborata iniziativa per controllare l’industria petrolifera venezuelana per anni, con ... it.investing.com

Trump, il Venezuela e la guerra che “non c’è”: la narrativa di sicurezza degli USA - Trump, dopo l’arresto di Maduro, esclude elezioni immediate in Venezuela, ipotizza interventi sulle infrastrutture petrolifere e ribadisce che gli USA non sono “in guerra” con il paese. tag24.it

Petrolio del Venezuela, perché il sogno di Trump rischia di restare un'utopia - Dopo la cattura di Maduro, gli Stati Uniti hanno ammesso candidamente le mire sulle vaste riserve nel paese. wired.it

Crisi Venezuela, Maduro catturato: Trump accelera sul piano energetico e l’Onu parla di violazione x.com

#Trump incarica il segretario all’Energia di attuare il piano e frena sul voto: “Prima va rimesso in piedi il Paese” - facebook.com facebook

