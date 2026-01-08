Trump | Il nostro controllo sul Venezuela potrebbe durare anni Maduro e la moglie feriti durante la cattura

Le recenti tensioni in Venezuela sono al centro dell’attenzione internazionale, con dichiarazioni di Donald Trump sul possibile prolungamento del controllo nel paese. Nel frattempo, si segnala un episodio di violenza durante l’arresto di Maduro e della sua consorte, entrambi rimasti feriti. Questi eventi evidenziano la complessità della situazione politica e le implicazioni per la stabilità regionale.

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Nyt: morti e feriti tra la popolazione. Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza all'Onu

Trump rivendica il controllo del Venezuela e rilancia sulla Groenlandia; Maduro in tribunale a New York: Io perbene e innocente, sono prigioniero di guerra; Attacco al Venezuela. La potentissima dimostrazione di debolezza di Trump; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.

Trump shock sul Venezuela: “Washington gestirà il petrolio del Paese per molti anni” - Donald Trump afferma che gli Stati Uniti gestiranno il Venezuela e il suo petrolio per anni. lanotiziagiornale.it

Trump “Controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni” - ROMA (ITALPRESS) – Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni. iltempo.it

trump nostro controllo venezuelaTrump: 'Il controllo degli Usa sul Venezuela potrebbe durare anni' - Donald Trump ha affermato al New York Times che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni, "solo il tempo ce lo dirà". ansa.it

