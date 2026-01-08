Trump | Il nostro controllo sul Venezuela potrebbe durare anni Maduro e la moglie feriti durante la cattura
Le recenti tensioni in Venezuela sono al centro dell’attenzione internazionale, con dichiarazioni di Donald Trump sul possibile prolungamento del controllo nel paese. Nel frattempo, si segnala un episodio di violenza durante l’arresto di Maduro e della sua consorte, entrambi rimasti feriti. Questi eventi evidenziano la complessità della situazione politica e le implicazioni per la stabilità regionale.
Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Nyt: morti e feriti tra la popolazione. Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza all'Onu
