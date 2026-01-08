Trump | ‘il controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni’

Da imolaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump sta valutando strategie per mantenere un controllo prolungato sull'industria petrolifera venezuelana. Le recenti indiscrezioni indicano che i piani potrebbero estendersi nel tempo, con l'obiettivo di influenzare la situazione economica e politica nel paese. Questa iniziativa riflette l'interesse degli Stati Uniti nel monitorare e, eventualmente, esercitare un maggiore controllo sulle risorse energetiche venezuelane.

WSJ scrive che Trump e i suoi consiglieri stanno pianificando un'iniziativa per dominare l'industria petrolifera venezuelana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

trump 8216il controllo usa sul venezuela potrebbe durare anni8217

© Imolaoggi.it - Trump: ‘il controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni’

Leggi anche: Trump: “Il nostro controllo sul Venezuela potrebbe durare anni”. Maduro e la moglie feriti durante la cattura

Leggi anche: Trump vuole tenersi il Venezuela: "Controllo Usa durerà per anni". L'accusa di Caracas: "Oltre 100 morti nell'attacco"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

trump 8216il controllo usaVenezuela, Trump: «Il controllo Usa del Paese potrebbe durare anni, useremo il petrolio e lo importeremo» - Gli Stati Uniti potrebbero mantenere il controllo del Venezuela per diversi anni. msn.com

trump 8216il controllo usaTrump vuole tenersi il Venezuela: "Controllo Usa durerò per anni". L'accusa di Caracas: "Oltre 100 morti nell'attacco" - In un'intervista al New York Times il presidente americano ha confermato il piano con una supervisione a lungo termine. today.it

Trump “Controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni” - ROMA (ITALPRESS) – Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni. iltempo.it

Trump ha appena preso il petrolio del Venezuela (quello che DEVI sapere)

Video Trump ha appena preso il petrolio del Venezuela (quello che DEVI sapere)

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.