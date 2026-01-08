Trump firma il ritiro da 66 organizzazioni internazionali | 31 sono dell’Onu

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, tra cui 31 dell’Onu. La decisione si basa sulla valutazione che queste organizzazioni operino in contrasto con gli interessi nazionali degli Stati Uniti, secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca. La misura rappresenta una modifica significativa nella partecipazione internazionale degli Stati Uniti e potrebbe avere ripercussioni su diversi settori diplomatici e multilaterali.

