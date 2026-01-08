Trump è il problema ma la vera sfida della difesa è europea

L’insediamento della seconda amministrazione di Donald Trump ha segnato un cambiamento significativo nel rapporto tra la NATO e gli Stati Uniti. Se da un lato Trump rappresenta una sfida, dall’altro la vera questione riguarda la capacità dell’Europa di rafforzare la propria difesa e autonomia strategica. In un contesto di mutamenti globali, la collaborazione tra alleati europei e gli Stati Uniti resta fondamentale per garantire stabilità e sicurezza.

Il rapporto tra la Nato e gli Stati Uniti è profondamente mutato da un anno a questa parte, dopo l’insediamento a Washington della seconda amministrazione di Donald Trump. È già un segnale il semplice fatto di parlare del legame tra un’alleanza militare e un suo membro – anche tralasciando il fatto che quest’ultimo sia tra i fondatori e il principale per peso militare, spese per la difesa, ruolo politico-strategico e leadership operativa. Eppure, il piano in ventotto punti per la pace in Ucraina presentato dagli Stati Uniti a novembre, dopo averlo negoziato con l’invasore, ovvero la Russia, menzionava il ruolo di Washington come mediatore tra la Nato e la Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it

