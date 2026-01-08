Trump è azzoppato al Congresso
All'inizio del 2026, a Washington si registra un raffreddamento della maggioranza repubblicana alla Camera dei Deputati, che sembra già sfaldarsi. Dopo il rientro di senatori e deputati, l'attenzione si concentra sulla posizione di Donald Trump, il quale appare in difficoltà nel contesto politico attuale. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide che caratterizzano la scena politica statunitense in questo nuovo anno.
A Washington è iniziato da poco il 2026 con il ritorno nella Capitale di senatori e deputati e alla Camera la maggioranza repubblicana appare già evaporata. Quindi lo speaker Mike Johnson di fatto è un leader dimezzato. Prima le dimissioni dell’ex trumpiana Marjorie Taylor Greene il 5 e l’improvvisa morte del deputato californiano Doug LaMalfa all’età di 65 anni hanno ridotto i numeri del Gop a soli 218 rappresentanti, il minimo per eleggere uno speaker. Peccato che di fatto i numeri non ci siano. Certo, i dem sono fermi a 213 ma il 30 gennaio verrà eletto il deputato in un distretto texano dove si tengono le elezioni suppletive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
