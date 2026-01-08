Trump dirotta su Cuba e non solo | vuole prendersi mezzo mondo

Donald Trump ha annunciato una serie di iniziative che coinvolgono diversi paesi, con particolare attenzione a Cuba. Questa strategia ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, poiché riflette un possibile cambio di politiche e di relazioni diplomatiche. In questo articolo analizziamo quali sono i paesi interessati e le motivazioni alla base di queste scelte, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione.

Vediamo quali sono i Paesi minacciati da Donald Trump e perché. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese»; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Dirotta su Cuba. L'America punta il regime castrista dopo aver asfaltato Maduro. Quel governo è un problema; Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran. Non solo Groenlandia, Trump minaccia Cuba e Colombia: cosa vuole ottenere davvero - Trump vuole aderire alla dottrina Monroe: oltre alla Groenlandia, gli Usa sembrano voler puntare anche al controllo di Cuba e della Colombia ...

Trump punta il Messico, la Colombia e Cuba: chi è nel mirino e cos'è la «Dottrina Donroe» - La cattura di Maduro il 3 gennaio 2026 segna l'applicazione pratica della politica del «Big Stick» (il grosso bastone). leggo.it

Cosa vuole Trump dal Venezuela? - In settimana tutti i fili più importanti della politica statunitense – l’autoritarismo di Trump, la sua strategia internazionale, le sue difficoltà in politica interna – si sono intrecciati nella ... internazionale.it

Trump sequestra pure una petroliera russa Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

Trump ha annunciato che il Venezuela ha concordato con gli Stati Uniti la fornitura di 30-50 milioni di barili di petrolio (Cnn). Sulla base delle attuali quotazioni, l'operazione può valere fino a 3 miliardi di dollari: i proventi, ha avvertito Trump, saranno controllati x.com

