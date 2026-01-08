Trump battuto al Congresso sul blitz in Venezuela avanza la risoluzione contro i colpi di testa militari della Casa Bianca

Il Congresso degli Stati Uniti ha respinto una proposta che avrebbe approvato un’azione militare contro il Venezuela, ricordando la necessità di approcci diplomatici e rispettosi del diritto internazionale. La risoluzione mira a evitare interventi unilaterali e a promuovere soluzioni pacifiche nelle crisi regionali, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e di una politica estera basata sulla diplomazia.

Donald Trump finisce sotto al Congresso Usa dopo il blitz militare con cui ha fatto arrestare il dittatore venezuelano Nicolas Maduro. Oggi il Senato Usa ha votato per portare in aula una risoluzione per impedire al presidente di assumere qualsiasi altra iniziativa militare contro il Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso. Il voto procedurale sulla risoluzione è passato con 52 voti contro 47, segno che cinque Repubblicani si sono allineati ai Democratici contro la Casa Bianca. Si tratta di Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski e Josh Hawley. Un segnale di disapprovazione chiaro verso i modi spicci di Trump, che comunque secondo Bloomberg intende mettere il veto alla risoluzione se sarà approvata. 🔗 Leggi su Open.online

