Trump accerchiato tra consenso che cala e truppe Maga in fibrillazione

L’attuale situazione politica di Trump si presenta complessa, con un calo di consenso e tensioni tra le truppe Maga. In un contesto in cui il panorama politico è in continuo mutamento, le dinamiche interne e le sfide pubbliche evidenziano le difficoltà di mantenere stabilità e sostegno. Questa fase riflette le complessità di un sistema in cui le figure di spicco devono affrontare pressioni di vario genere, evidenziando la natura fluida e spesso imprevedibile della politica moderna.

La politica è un gioco crudele. Quando sei sulla cresta dell’onda, in tanti si prostrano ai tuoi piedi. E la pletora di questuanti, adulatori, ruffiani, cortigiani di professione, aspiranti dignitari salta voluttuosamente sul carro del vincitore. Quando però il vento del consenso si affloscia o addirittura spira in direzione contraria, gli amici di un tempo (veri o presunti) prima si defilano, poi fanno finta di non riconoscerti, infine ti danno addosso. Contrariamente alla vulgata, non si rimane al vertice troppo a lungo: la longevità in politica è merce rara. Donald Trump per il momento si trova ancora nella prima fase. 🔗 Leggi su Lettera43.it

