La Polizia di Napoli ha eseguito sette misure cautelari nei confronti di individui coinvolti in un'organizzazione dedita a truffe ai danni di anziani. Gli arresti, effettuati dalla Squadra Mobile, riguardano persone tra i 25 e i 58 anni e rappresentano un intervento importante per contrastare questa forma di criminalità nel capoluogo campano.

La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito misure cautelari in carcere nei confronti di sette persone, di età compresa tra i 25 e 58 anni per associazione a delinquere, con base operativa nel capoluogo campana, finalizzata alla commissione di truffe a persone anziane. Sono stati ricostruiti nove episodi a partire dal dicembre del 2024, nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce, che hanno consentito di ricavare circa duecentomila euro. La banda agiva secondo un consolidato modus operandi: le vittime (tutte di età comprese tra i 75 e 89 anni) venivano contattate sull’utenza telefonica di casa da una persona che si qualificava come “maresciallo” e comunicava che un parente dell’anziano aveva provocato un incidente stradale con un’auto priva di copertura assicurativa, in cui era rimasta gravemente ferita una persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Truffe agli anziani, sette arresti a Napoli

Leggi anche: Truffe agli anziani, smantellata banda criminale con base a Napoli: 21 arresti

Leggi anche: Banda specializzata in truffe agli anziani: la base a Napoli, 21 arresti all’alba in tutta Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Almeno nove truffe agli anziani in varie regioni, sette arresti a Napoli; Almeno nove truffe agli anziani in varie regioni, sette arresti a Napoli; Almeno nove truffe agli anziani in varie regioni, sette arresti a Napoli; Finti appartenenti alle forze dell’ordine, sette arresti per truffe agli anziani.

Truffe agli anziani in tutta Italia, sette arresti. E nel mirino della banda c’era anche il Salento - Grazie alle truffe agli anziani in tutta Italia avevano ricavi illeciti per almeno 200mila euro. corrieresalentino.it