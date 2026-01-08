Truffe agli anziani in varie regioni | 7 arresti in Campania

La Squadra Mobile di Napoli ha individuato e arrestato sette persone tra i 25 e i 58 anni responsabili di sette truffe ai danni di anziani in diverse regioni della Campania. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno permesso di risalire ai responsabili e di evidenziare un fenomeno che colpisce spesso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che oggi al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea (settima sezione, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) ha arrestato sette persone di età compresa tra 25 e 58 anni. La base operativa, è emerso, era a Napoli e gli anziani truffati, dal dicembre 2024, sono risultati residenti nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce. L’organizzazione era guidata da due pregiudicati residenti nel rione Pallonetto di Santa Lucia e nel quartiere Ponticelli i quali, secondo gli investigatori, agendo in sinergia hanno architettato truffe tra Piemonte, Toscana, Marche e Puglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

