Truffe agli anziani in tutta Italia | 7 arresti a Napoli
Negli ultimi tempi sono aumentate le truffe ai danni degli anziani in Italia. Recentemente, a Napoli, sono stati effettuati sette arresti in un’operazione che ha smantellato un’organizzazione coinvolta in nove episodi di raggiri. Le attività illecite si sono svolte in diverse regioni, tra Piemonte, Toscana, Marche e Puglia, evidenziando la diffusione di questa problematica su tutto il territorio nazionale.
Smantellata un’organizzazione con base nel capoluogo campano: nove episodi di truffe agli anziani documentati tra Piemonte, Toscana, Marche e Puglia. Nel mirino soprattutto donne sole. Sono nove le truffe ai danni di anziani ricostruite dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Procura partenopea, settima sezione, guidata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Banda specializzata in truffe agli anziani: la base a Napoli, 21 arresti all’alba in tutta Italia
Leggi anche: La rete delle truffe agli anziani: telefonisti a Napoli, trasfertisti in tutta Italia con corrieri. Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il video
Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per difendersi; Truffe agli anziani, i consigli della Polizia Locale: «Non fidarsi mai delle apparenze e non provare vergogna: denunciare serve a mostrare il problema e aiuta a risolverlo»; Napoli, smantellata centrale operativa per truffe agli anziani. Arrestate otto persone; Truffe agli anziani: vademecum dei Carabinieri per difendersi dai raggiri più comuni.
Truffe agli anziani in tutta Italia, sette arresti. E nel mirino della banda c’era anche il Salento - Grazie alle truffe agli anziani in tutta Italia avevano ricavi illeciti per almeno 200mila euro. corrieresalentino.it
Truffe agli anziani, 7 arresti. Indagata fugge dopo interrogatorio, presa mentre tenta altro colpo - Blitz della Polizia contro una banda specializzata in truffe agli anziani; 7 arresti, sono accusati di nove episodi in varie regioni d'Italia ... fanpage.it
“Facciamoli piangere, così ci danno i soldi”: truffe agli anziani, smantellata rete. Anche Pistoia e Lucca fra le città colpite - Ricavi illeciti per almeno 200 mila euro, sette gli arresti totali e sede a Napoli per l’associazione che raggirava i più vulnerabili con la tecnica del finto incidente stradale ... lanazione.it
Napoli: Truffe agli anziani, 7 arresti
https://www.corrieresalentino.it/2026/01/truffe-agli-anziani-in-tutta-italia-sette-arresti-e-nel-mirino-della-banda-cera-anche-il-salento/ - facebook.com facebook
Oristano, contro le truffe agli anziani il progetto “Non farti beffare 2.0” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.