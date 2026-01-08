Truffe agli anziani in tutta Italia | 7 arresti a Napoli

Negli ultimi tempi sono aumentate le truffe ai danni degli anziani in Italia. Recentemente, a Napoli, sono stati effettuati sette arresti in un’operazione che ha smantellato un’organizzazione coinvolta in nove episodi di raggiri. Le attività illecite si sono svolte in diverse regioni, tra Piemonte, Toscana, Marche e Puglia, evidenziando la diffusione di questa problematica su tutto il territorio nazionale.

Truffe agli anziani, 7 arresti. Indagata fugge dopo interrogatorio, presa mentre tenta altro colpo - Blitz della Polizia contro una banda specializzata in truffe agli anziani; 7 arresti, sono accusati di nove episodi in varie regioni d'Italia ... fanpage.it

“Facciamoli piangere, così ci danno i soldi”: truffe agli anziani, smantellata rete. Anche Pistoia e Lucca fra le città colpite - Ricavi illeciti per almeno 200 mila euro, sette gli arresti totali e sede a Napoli per l’associazione che raggirava i più vulnerabili con la tecnica del finto incidente stradale ... lanazione.it

Napoli: Truffe agli anziani, 7 arresti

