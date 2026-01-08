Truffa falso carabiniere | 7 arresti a Napoli Vittime anche a Pistoia e Lucca

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato sette persone coinvolte in sette truffe ai danni di anziani, tra cui casi a Pistoia e Lucca. Le indagini, coordinate dalla Procura locale, hanno evidenziato un’attività criminosa che ha sfruttato la falsa identità di carabinieri per ingannare le vittime. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alle truffe e alle frodi ai danni di persone vulnerabili.

Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che oggi al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea (settima sezione, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) ha arrestato sette persone di età compresa tra 25 e 58 anni. La base operativa, è emerso, era a Napoli e gli anziani truffati, dal dicembre 2024, sono risultati residenti nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Truffa falso carabiniere: 7 arresti a Napoli. Vittime anche a Pistoia e Lucca Leggi anche: Nuovi arresti per la truffa del falso carabiniere: tre donne in manette Leggi anche: Via 15mila euro in gioielli a una coppia di anziani con la truffa del falso carabiniere: 4 arresti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tentano (per 2 volte) la truffa del falso carabiniere, due giovani denunciati dai carabinieri; Apecchio, chiamata dal finto carabiniere sventa la truffa da 45mila euro. La donna aveva ricevuto la telefonata fake dal numero della...; DOPPIA DENUNCIA DEI CARABINIERI PER TRUFFE AD ANZIANI; Frosinone - Sventata la truffa del 'falso Carabiniere': anziana non abbocca e mette in fuga il complice. Truffa con il falso distintivo dei carabinieri, arrestati 2 napoletani - Mercoledì scorso la Polizia di Stato di Como ha arrestato per truffa aggravata in concorso un 51enne residente a Napoli ed un 52enne napoletano residente a Milano e sottoposto al regime di detenzione ... internapoli.it

