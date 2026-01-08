Trovatori in soffitta

Un concerto pomeridiano in mansarda, dedicato alla musica medievale, con interpretazioni di Matteo Zenatti, performer esperto nel settore. L'evento offre un'occasione per ascoltare le sonorità antiche in un ambiente raccolto e intimo, valorizzando le atmosfere storiche delle melodie dei trovatori. Un momento di approfondimento musicale per appassionati e curiosi, in un contesto tranquillo e accogliente.

