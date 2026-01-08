Trovatori in soffitta
Un concerto pomeridiano in mansarda, dedicato alla musica medievale, con interpretazioni di Matteo Zenatti, performer esperto nel settore. L'evento offre un'occasione per ascoltare le sonorità antiche in un ambiente raccolto e intimo, valorizzando le atmosfere storiche delle melodie dei trovatori. Un momento di approfondimento musicale per appassionati e curiosi, in un contesto tranquillo e accogliente.
Un concerto pomeridiano in mansarda, con musiche medievali eseguite da Matteo Zenatti, performer specializzato in questo campo. Verranno presentate alcune delle più belle opere scritte dai trovatori tra il 110 e il 1200, cantate e accompagnate con arpa salterio. Arnaut Daniel, Bernart de. 🔗 Leggi su Veronasera.it
