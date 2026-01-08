Troppo fruttosio può far male soprattutto in caso d’infezione | chi rischia di più
Un consumo eccessivo di fruttosio, soprattutto durante un’infezione, può avere effetti negativi sulla salute. Alcune persone, come chi ha problemi metabolici o condizioni infiammatorie, sono più vulnerabili ai rischi associati a un eccesso di zuccheri naturali. È importante quindi moderare l’assunzione di frutta e verdura, anche se sono fondamentali per un’alimentazione equilibrata. Conoscere i propri limiti aiuta a mantenere il benessere senza rinunciare ai benefici di una dieta mediterr
Che frutta e verdura siano caposaldi dell’alimentazione mediterranea e contribuiscano a mantenerci in buona salute non ci piove. Così come è ormai acclarato che per chi è a rischio cardiovascolare, si avvia sulla strada del diabete di tipo 2 e comunque tende al sovrappeso la dieta post-eccessi delle feste deve puntare molto su alimenti ricchi di fibre e poveri di calorie e grassi, come appunto sono i vegetali. Ma attenzione. Se è presente la classica infezione di stagione, e non solo di natura virale come accade per l’influenza o il Virus Respiratorio Sinciziale o RSV, la dieta deve sì essere leggera e ricca di vitamine, ma senza esagerazioni con l’assunzione di alimenti ricchi di fruttosio. 🔗 Leggi su Dilei.it
