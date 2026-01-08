Un consumo eccessivo di fruttosio, soprattutto durante un’infezione, può avere effetti negativi sulla salute. Alcune persone, come chi ha problemi metabolici o condizioni infiammatorie, sono più vulnerabili ai rischi associati a un eccesso di zuccheri naturali. È importante quindi moderare l’assunzione di frutta e verdura, anche se sono fondamentali per un’alimentazione equilibrata. Conoscere i propri limiti aiuta a mantenere il benessere senza rinunciare ai benefici di una dieta mediterr

Che frutta e verdura siano caposaldi dell’alimentazione mediterranea e contribuiscano a mantenerci in buona salute non ci piove. Così come è ormai acclarato che per chi è a rischio cardiovascolare, si avvia sulla strada del diabete di tipo 2 e comunque tende al sovrappeso la dieta post-eccessi delle feste deve puntare molto su alimenti ricchi di fibre e poveri di calorie e grassi, come appunto sono i vegetali. Ma attenzione. Se è presente la classica infezione di stagione, e non solo di natura virale come accade per l’influenza o il Virus Respiratorio Sinciziale o RSV, la dieta deve sì essere leggera e ricca di vitamine, ma senza esagerazioni con l’assunzione di alimenti ricchi di fruttosio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Troppo fruttosio può far male, soprattutto in caso d’infezione: chi rischia di più

Leggi anche: Sui femminicidi un racconto morboso. E a parlarne troppo e male, si rischia l’effetto emulazione

Leggi anche: Influenza, quanto dura, quali sono i sintomi e chi rischia di più. Bassetti: ?«Il virus può colpire tutti gli organi»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Proposte detox Si tratta fondamentalmente di marketing. Vi proporranno i classici beveroni (centrifugati ed estratti) che poi di fatto vi intossicano il fegato (contengono infatti zuccheri liberi, in particolare fruttosio che può favorire steatosi epatica). Ma come facc facebook