Troppi accessi in pronto soccorso Cattinara in tilt | pazienti verso il trasferimento

L'ospedale di Cattinara sta affrontando un forte afflusso di pazienti nel reparto di pronto soccorso, che ha causato disagi e rallentamenti. Per garantire un servizio efficace e sicuro, le autorità sanitarie stanno valutando il trasferimento di alcuni pazienti verso altre strutture. La situazione evidenzia l’importanza di gestire al meglio le risorse in risposta a picchi di richieste di assistenza.

Il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara è intasato di pazienti e Asugi corre ai ripari per riuscire a garantire il servizio. Nelle ultime ore l'afflusso di persone alle prese con i picchi di polmonite e, in generale, con i consueti mali di stagione (oltre alla chiusura di molti studi dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Prato, il pronto soccorso sotto stress: boom di accessi nel 2025. Troppi codici minori Leggi anche: Giuliano (UGL): «Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, potenziare medicina del territorio» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Prato, il pronto soccorso sotto stress: boom di accessi nel 2025. Troppi codici minori; Puglia, pronto soccorso al collasso: il sistema è in tilt; Moscati di Avellino, il pronto soccorso è saturo: «Andate in altri ospedali»; Lecce, a 25 anni è già medico in Pronto soccorso: «Qui si impara davvero». L'intervista. Influenza e Pronto Soccorso intasati, accessi in aumento e “ingiustificati”: «I casi lievi vanno gestiti a casa» - Rischio contagio e lunghe file, il direttore della struttura complessa Parpaglia: «Venite da noi solo per gravi sintomi» ... msn.com

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

Moscati di Avellino, il pronto soccorso è saturo: «Andate in altri ospedali» - La rete di Emergenza irpina è al collasso e l’allarme, questa volta, arriva direttamente dai dirigenti medici del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Moscati di ... ilmattino.it

