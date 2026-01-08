Troppe lacune nei controlli pronta la causa contro il Comune di Crans-Montana L’avvocato | Inaccettabile che vogliano presentarsi come vittime

Dopo il grave incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti, si apre una causa legale contro il Comune. L’avvocato denuncia gravi lacune nei controlli e critica la posizione dell’amministrazione, che si sarebbe presentata come vittima. La vicenda evidenzia problemi di sicurezza e responsabilità, aprendo una lunga fase giudiziaria per fare luce sulle cause e sulle eventuali negligenze.

Si aprirà una lunga e complessa battaglia legale dopo il devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana che ha provocato 40 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali giovanissimi. L'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta oltre venti famiglie delle vittime — sia di chi ha perso la vita sia di chi è rimasto gravemente ferito — ha annunciato l'intenzione di avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato, con un'azione di responsabilità civile che coinvolgerebbe direttamente il Comune di Crans-Montana. "Abbiamo già iniziato a lavorare su una domanda di risarcimento — ha spiegato Jordan alla televisione svizzera SRF —.

